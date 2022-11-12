«Иногда мы играем очень глупо». Энтони Дэвис раскритиковал Уэстбрука за действия в матче с «Кингз»

Теги Лейкерс Сакраменто НБА видео Расселл Уэстбрук Энтони Дэвис Де'Аарон Фокс Кевин Хертер Дэвион Митчелл Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис намекнул на ошибки Расселла Уэстбрука, которые, по его мнению, стали причиной поражения команды в матче против «Сакраменто» (114:120).

На последней минуте второй четверти «Лейкерс» вели 59:48. Уэстбрук получил технический фол за то, что смерил взглядом Кевина Хертера. Де’Аарон Фокс забросил средний бросок, после чего Хертер перехватил мяч у Уэстбрука и реализовал лэй-ап.

В заключительной атаке перед большим перерывом Уэстбрук снова допустил потерю и сфолил на Дэвионе Митчелле. Митчелл реализовал один штрафной из двух, а затем «Кингз» забросили трехочковый. Таким образом, к концу второй четверти преимущество «Лейкерс» сократилось до 4 очков (60-56,

«Иногда мы играем очень умно, а иногда – очень глупо. Пара ошибок в конце первой половины – и соперник совершает рывок 14:4. В такие моменты мы просто не можем ошибаться. Здорово, что парни осознают свои ошибки, но их не должно быть больше двух-трех за игру», – заявил Дэвис матча.

«Лейкерс» потерпели 10-е поражение в 12 матчах нынешнего сезона.

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