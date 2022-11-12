Форвард «Лейкерс» намекнул на ошибки , которые, по его мнению, стали причиной поражения команды в матче против (114:120).

На последней минуте второй четверти «Лейкерс» вели 59:48. Уэстбрук получил технический фол за то, что смерил взглядом Кевина Хертера. Де’Аарон Фокс забросил средний бросок, после чего Хертер перехватил мяч у Уэстбрука и реализовал лэй-ап.

В заключительной атаке перед большим перерывом Уэстбрук снова допустил потерю и сфолил на Дэвионе Митчелле. Митчелл реализовал один штрафной из двух, а затем «Кингз» забросили трехочковый. Таким образом, к концу второй четверти преимущество «Лейкерс» сократилось до 4 очков (60-56,

«Иногда мы играем очень умно, а иногда – очень глупо. Пара ошибок в конце первой половины – и соперник совершает рывок 14:4. В такие моменты мы просто не можем ошибаться. Здорово, что парни осознают свои ошибки, но их не должно быть больше двух-трех за игру», – заявил Дэвис матча.

потерпели 10-е поражение в 12 матчах нынешнего сезона.

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