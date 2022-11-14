Де’Аарон Фокс заключил соглашение с агентством Klutch Sports

Разыгрывающий Де’Аарон Фокс сменил агентство.

Фокс прекратил сотрудничество с Family First Sports Firm и агентом Крисом Гастоном.

Де’Аарон заключил соглашение с агентством Klutch Sports, которым руководит близкий друг и агент Леброна Джеймса Рич Пол.

24-летний Фокс в нынешнем сезоне набирает 25,5 очка, 5,1 подбора, 6,0 передачи и 1,3 перехвата в среднем за игру.

Гонка за MVP. Яннис доминирует под щитами, Дончич стартовал как Чемберлен, а Донован Митчелл в топ-3

Леброн тратит 1,5 млн в год на тело, чтобы подобраться к вечному рекорду Абдул-Джаббара. А у великого центрового была только йога