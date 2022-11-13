Домантас Сабонис – о 32 очках Фокса: «Он уже давно изумительно играет в клатче»

Форвард отдал должное одноклубнику Де’Аарону Фоксу после победы над (120:114).

Фокс завершил встречу с показателями 32 очка (13-19 с игры), 7 подборов и 12 передач за 36 минут на площадке.

«Он действует агрессивно. Он знает, что не имеет значения, как проходит игра. В конце матча он получает мяч и принимает правильные решения. Этот парень уже давно изумительно играет в клатче», – сказал Сабонис.

Это уже седьмой матч для Фокса с 25 очками на счету в нынешнем сезоне. Его средние показатели – 25,9 очка, 5,8 передачи, 5,2 подбора и 1,1 перехвата.

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