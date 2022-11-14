Пол Джордж: «Буду рад возвращению Кавая в любой момент, когда он будет готов»

Форвард высказался о ситуации с другой звездой команды , который практически не играл в новом сезоне из-за проблем с коленом.

«Я буду рад возвращению Кавая в любой момент, когда он будет готов. Никто в нашей команде не хочет давить на него по поводу возвращения. Ему решать, когда это сделать.

У нас своя работа. Нам надо играть, стараться побеждать, бороться на площадке. Когда он будет готов, тогда и будет готов, это его дата возвращения, не наша», – заявил Джордж.

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