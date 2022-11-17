Евролига. «Анадолу Эфес» – «Барселона», «Реал» встретится с «Альбой» и другие матчи
Сегодня в рамках 8-го тура регулярного чемпионата Евролиги пройдут пять матчей.
Действующий чемпион «Анадолу Эфес» в Стамбуле сыграет с испанской «Барселоной». «Реал» в Мадриде встретится с немецкой «Альбой».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 17 ноября, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
- Дата проведения
- 17 ноября, 21.00, «Штарк Арена»
- Дата проведения
- 17 ноября, 22.30, «Ауди Доум»
- Дата проведения
- 17 ноября, 22.30, «Virtus Arena»
- Дата проведения
- 17 ноября, 22.45, «ВиЗинк Центр»
Положение команд: Фенербахче Турция – 6-1, Монако Франция – 5-2, Олимпиакос Греция – 5-2, Барселона Испания – 5-2, Баскония Испания – 4-3, Маккаби Израиль – 4-3, Реал Испания – 4-3, Жальгирис – 4-3, Валенсия – 4-3, Партизан Сербия – 3-4, Альба Германия – 3-4, Виллербан Франция – 3-4, Милан Италия – 3-4, Виртус Италия – 3-4, Анадолу Эфес Турция – 2-5, Бавария Германия – 2-5, Панатинаикос Греция – 2-5, Црвена Звезда Сербия – 1-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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