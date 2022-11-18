Джона Мэтьюз пропустил матч Евролиги с «Црвеной Звездой», так как забыл паспорт

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Защитник «Виллербана» Джона Мэтьюз пропустил матч Евролиги с «Црвеной Звездой» (67:71) по необычной причине.

Американский баскетболист забыл паспорт и не смог отправиться с командой в Сербию. 

В 7 матчах Евролиги Мэтьюз набирает 11,0 очка и 1,9 передачи в среднем за игру.

Самый результативный игрок французов Нандо Де Коло (12,7 очка) не сыграл по причине травмы.

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