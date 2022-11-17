Уэйд Болдуин поделился мнением о тренировочных методах Душко Ивановича

Бывший игрок «Басконии» поделился мнением о тренировочных методах , под руководством которого работал в испанском клубе.

Иванович в начале недели возглавил и провел 5-часовую тренировку.

«Прибытие в 11 утра, начало занятия в 12. Пробегаешь энное количество километров в течение 30 минут, потом качалка на 30-40 минут, командная растяжка 15 минут. После этого начинается 2-часовая тренировка. Затем восстановление и душ, еще 30-40 минут. Я не шучу», – написал Болдуин.

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