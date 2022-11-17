Ник Стаускас: «Из-за Душко Ивановича я больше никогда не буду играть в Европе»

Канадский защитник Ник Стаускас, выступавший в сезоне-2019/20 за «Басконию» под руководством , раскритиковал методы работы черногорского тренера.

«Я играл за него в «Басконии», и каждый день мне казалось, что я нахожусь в военном лагере. Он лишил меня всего удовольствия от баскетбола.

У него отсталая идеология в том смысле, что если вы проиграли, он считает, что это произошло из-за того, что вы недостаточно усердно работали, поэтому на следующий день вы бегаете в наказание.

Из-за него я больше никогда не буду играть в Европе», – заявил Стаускас.

Иванович в начале недели возглавил и провел 5-часовую тренировку.