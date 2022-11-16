«Кингз» разгромили «Нетс» со счетом 153:121 и одержали четвертую победу подряд
«Сакраменто» во вторник разгромил «Бруклин» на своей площадке со счетом 153:121 и продлил свою серию до четырех побед подряд.
Игроки «Кингз» практически решили исход встречи уже во второй четверти, совершив рывок 33:14.
Лучшим в составе победителей стал запасной Терренс Дэвис, который набрал 31 очко, сделал 9 подборов и 4 передачи. Также отличились Кевин Хертер (19 очков), Домантас Сабонис (17 очков, 7 подборов, 7 передач), Харрисон Барнс (16 очков) и Де’Аарон Фокс (14 очков, 9 передач).
Лидер «Бруклина» Кевин Дюрэнт отметился 27 очками, 6 передачами и 4 подборами.
«Нетс» установили антирекорд клуба по количеству очков, пропущенных в основное время матча.
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