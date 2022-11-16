Кевин Дюрэнт: «От «Нетс» ждут побед только потому, что я выхожу на площадку»

Форвард считает, что его присутствие позволяет команде претендовать на высокие места в турнирной таблице.

«Посмотрите на нашу стартовую пятерку: , ’Нил, , и я. При всем уважении, чего вы ждете от этой команды? Вы ждете от нас побед только потому, что я выхожу на площадку», – заявил Дюрэнт.

«Нетс» временно отстранили звездного разыгрывающего Кайри Ирвинга за публикацию ссылки на антисемитский фильм в соцсетях. Бен Симмонс недавно был переведен на скамейку запасных.

В нынешнем сезоне 34-летний Дюрэнт набирает 30,3 очка, 6,5 подбора, 5,3 передачи и 1,9 блок-шота в среднем за матч.

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