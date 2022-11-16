Кевин Дюрэнт: «От «Нетс» ждут побед только потому, что я выхожу на площадку»

Теги Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Джо Харрис Эдмонд Самнер Ройс О'Нил Николас Клэкстон Баскетбол

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт считает, что его присутствие позволяет команде претендовать на высокие места в турнирной таблице.

«Посмотрите на нашу стартовую пятерку: Эдмонд Самнер, Ройс О’Нил, Джо Харрис, Николас Клэкстон и я. При всем уважении, чего вы ждете от этой команды? Вы ждете от нас побед только потому, что я выхожу на площадку», – заявил Дюрэнт.

«Нетс» временно отстранили звездного разыгрывающего Кайри Ирвинга за публикацию ссылки на антисемитский фильм в соцсетях. Бен Симмонс недавно был переведен на скамейку запасных.

В нынешнем сезоне 34-летний Дюрэнт набирает 30,3 очка, 6,5 подбора, 5,3 передачи и 1,9 блок-шота в среднем за матч.

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