Источники утверждают, что Джошуа Примо никогда намеренно не обнажался перед психотерапевтом во время сеансов

19-летний защитник был отчислен из «Сан-Антонио» после того, как психотерапевт команды Хиллари Каутен заявила, что игрок обнажался перед ней во время сеансов психотерапии, сообщает TMZ Sports.

Однако источники, близкие к баскетболисту, утверждают, что Примо никогда намеренно не показывал свои интимные места. Если что-то и было видно в какой-то момент, то это был исключительно конфуз с одеждой, поскольку игрок посещал специалиста до или после тренировок или матчей и лежал на диване в баскетбольных шортах.

Согласно сообщению TMZ, у Примо было тяжелое детство, и психотерапевт помогала ему решить личные проблемы.

Каутен наняла адвоката Тони Базби, который подавал коллективный иск от имени женщин против квотербека НФЛ Дешоуна Уотсона.

Примо был шокирован обвинениями. Многие в его окружении считают, что сотрудница клуба решила воспользоваться баскетболистом, который вдвое младше ее.

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