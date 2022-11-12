Журналист Романова* о переводе Бриттни Грайнер в колонию: «Не думаю, что кто-то защитит ее»

Журналист Ольга Романова*, исполнительный директор общественного движения «Русь сидящая», прокомментировала перевод американской баскетболистки Бриттни Грайнер в колонию.

«Там каждый сам за себя. Происходит всякое – могут подставить, могут оскорбить. Там нет правил поведения. Не думаю, что кто-то защитит ее. Американцы мне не поверят, но в русских колониях не существует прав человека. Там нет права ни на здоровье, ни на достоинство, ни на жизнь. Забудьте про это», – передает слова Романовой американское издание Politico.

Грайнер осуждена в России на девять лет лишения свободы за контрабанду наркотиков. В среду стало известно, что двукратная олимпийская чемпионка этапирована из СИЗО в колонию.

Центровая УГМК и сборной США Грайнер была арестована в аэропорту Шереметьево в феврале этого года за попытку нелегально ввезти в Россию наркотики. В августе российский суд в подмосковных Химках приговорил баскетболистку к девяти годам колонии общего режима и штрафу в 1 миллион рублей.

* – включена Министерством юстиции РФ в реестр иноагентов.

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