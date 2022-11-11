Помощник президента США по национальной безопасности: «Россия не продемонстрировала готовности заниматься предложениями по обмену Бриттни Грайнер»

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия не отвечает конструктивным образом на попытки США договориться об обмене баскетболистки Бриттни Грайнер.

«За последние несколько месяцев мы выдвинули серию предложений о том, как мы могли бы урегулировать дело Бриттни Грайнер и дело Пола Уилана, чтобы вернуть их домой. Пока российская сторона не продемонстрировала готовности заниматься предложениями по этому обмену для получения результата.

Как заявил вчера президент США Джо Байден, мы надеемся, что сможем возобновить этот диалог и найти способ урегулировать эти дела и вернуть Бриттни и Пола домой.

Мы взаимодействуем с российской стороной на очень высоком уровне, наши дипломаты на местах работают сверхурочно, чтобы гарантировать поддержание тесного контакта с российскими коллегами по ее делу», – сказал Салливан.

Грайнер осуждена в России на девять лет лишения свободы за контрабанду наркотиков. В среду стало известно, что двукратная олимпийская чемпионка этапирована из СИЗО в колонию.

Центровая УГМК и сборной США Грайнер была арестована в аэропорту Шереметьево в феврале этого года за попытку нелегально ввезти в Россию наркотики. В августе российский суд в подмосковных Химках приговорил баскетболистку к девяти годам колонии общего режима и штрафу в 1 миллион рублей.

Вашингтон ранее предложил Москве обменять российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего в Соединенных Штатах тюремный срок за торговлю оружием, на Грайнер и Пола Уилана, который в 2020 году был приговорен к 16 годам тюремного заключения по обвинению в шпионаже.

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