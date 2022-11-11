США запросили у России информацию о переводе американской баскетболистки Бриттни Грайнер в колонию

США направили России запрос с просьбой предоставить дополнительную информацию относительно перевода американской баскетболистки Бриттни Грайнер в колонию

Об этом на брифинге в четверг заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы направили формальный запрос российскому правительству относительно дополнительной информации о ее переводе.

Американское правительство работает над тем, чтобы гарантировать наиболее безопасные и благоприятные для здоровья условия содержания Грайнер под стражей», – заявил Прайс.

Грайнер осуждена в России на девять лет лишения свободы за контрабанду наркотиков. В среду стало известно, что двукратная олимпийская чемпионка этапирована из СИЗО в колонию.

Центровая УГМК и сборной США Грайнер была арестована в аэропорту Шереметьево в феврале этого года за попытку нелегально ввезти в Россию наркотики. В августе российский суд в подмосковных Химках приговорил баскетболистку к девяти годам колонии общего режима и штрафу в 1 миллион рублей.

Вашингтон ранее предложил Москве обменять российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего в Соединенных Штатах тюремный срок за торговлю оружием, на Грайнер и Пола Уилана, который в 2020 году был приговорен к 16 годам тюремного заключения по обвинению в шпионаже.

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