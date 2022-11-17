Между Ясикявичюсом и Калиничем произошел конфликт. Тренер отправил игрока в раздевалку посреди матча

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Форвард «Барселоны» Никола Калинич не доиграл матч против «Анадолу Эфеса» (86:96) из-за конфликта с главным тренером Шарунасом Ясикявичюсом.

Спор между игроком и тренером произошел во время третьей четверти встречи. Ясикявичюс был недоволен игрой Калинича в защите и выразил свое недовольство перед тайм-аутом. Сербский форвард попытался поспорить с тренером, и Ясикявичюс дал ему сигнал уйти со скамейки запасных в раздевалку.

Калинич направился к туннелю, но Кори Хиггинс остановил его и предложил остаться на скамейке. Калинич сел, но через пару минут Ясикявичюс снова подошел к нему и сказал покинуть скамейку.

Калинич набрал 10 очков и сделал 4 подбора за 19 минут на паркете.

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