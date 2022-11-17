«Барселона» сократит бюджет на ближайшие 3 года

планирует сэкономить 15 миллионов евро в ближайшие три года за счет сокращение бюджетов команд в баскетболе, гандболе, мини-футболе, хоккее на траве и нескольких любительских видах спорта.

Изменения повлияют, в первую очередь, на баскетбольное подразделение клуба, которое понесло убытки в размере 115,2 миллиона долларов за последние четыре сезона.

Отмечается, что сокращение бюджета коснется практически всех сфер деятельности клуба. Наибольшей экономии планируется достичь за счет более дешевых поездок и размещения.

Ранее сообщалось, что в нынешнем сезоне «Барселона» потратит 37 миллионов евро на зарплаты игрокам. Клуб ожидает рекордного дохода в размере 17 миллионов евро и убытков до 28 миллионов евро.

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