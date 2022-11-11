Евролига. «Реал» нанес «Анадолу Эфесу» 5-е поражение, «Барселона» обыграла «Маккаби» на выезде и другие результаты

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Сегодня в рамках 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоялись шесть матчей.

«Реал» на своей площадке обыграл действующего чемпиона «Анадолу Эфес». Для турецкой команды это поражение стало пятым на старте нынешнего сезона.

Тель-авивский «Маккаби» на своей арене уступил «Барселоне».

Евролига

Регулярный чемпионат

Фенербахче Беко Турция  –  Црвена Звезда MTS Сербия 93:79 (24:23, 18:18, 24:16, 27:22)
Дата проведения
10 ноября, 20.00, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча
Фенербахче Беко
Мотли (25 + 10 подборов), Пьер (10), Хэйс (10), Калатес (8 + 6 передач + 6 потерь), Уилбекин (1) – старт; Махмутоглу (20), Гудурич (17), Джекири (2), Хазер (0), Бирсен (0), Букер (0).
Црвена Звезда MTS
Вильдоса (13), Бентил (12), Петрушев (8), Лазаревич (6), Холланд (0) – старт; Недович (17), Кузмич (9), Иванович (6), Лазич (5), Мартин (3).

Реал Испания  –  Анадолу Эфес Турция 94:85 (26:19, 28:24, 15:20, 25:22)
Дата проведения
10 ноября, 21.45, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча
Реал
Дек (13), Ханга (11 + 6 передач), Ябуселе (11), Муса (9), Тавареш (8 + 4 блок-шота) – старт; Пуарье (13), Серхио Юль (10), Хезоня (9), Абальде (4), Корнели (4), Родригес (2).
Анадолу Эфес
Клайберн (25 + 9 подборов + 5 потерь), Мицич (15 + 8 передач), Пляйсс (4), Бобуа (2), Мбайе (0) – старт; Жижич (17 + 7 подборов), Тэйлор (13), Брайант (9), Ильясоглу (0), Полонара (0), Данстон (0).

Альба Германия  –  Бавария Германия 77:79 (15:26, 24:19, 19:23, 19:11)
Дата проведения
10 ноября, 22.00, «Мерседес-Бенц Арена»
Онлайн матча
Альба
Делов (13), Сикма (12 + 7 подборов + 9 передач), Зусман (7), Блатт (3), Кумадже (3) – старт; Смит (20), Тиманн (9), Лэммерс (4), Уэтзелл (4), Прочида (2), Шнайдер (0).
Бавария
Гиллеспи (6), Лучич (5), Уинстон (4), Уайлер-Бэбб (4), Бонга (3) – старт; Обст (14), Рубит (14), Уолден (12 + 6 передач), Хантер (10), Харрис (4), Гиффи (3).

Олимпиакос Греция  –  Партизан Сербия 87:58 (22:14, 23:24, 23:16, 19:4)
Дата проведения
10 ноября, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
Онлайн матча
Олимпиакос
Везенков (15 + 7 подборов), Кэнан (10), Папаниколау (10), Фалль (6), Уолкап (0) – старт; Слукас (17 + 8 передач), Ларендзакис (14), Питерс (10), Боломбой (4), Лунцис (1), Маккиссик (0).
Партизан
Наннэлли (14), Пантер (14), Лессор (10), Ледэй (6), Мадар (2) – старт; Папапетру (12), Глас (0 + 5 потерь), Йованович (0), Вукчевич (0).

Маккаби Плейтика Израиль  –  Барселона Испания 79:86 (20:23, 23:17, 18:22, 18:24)
Дата проведения
10 ноября, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
Онлайн матча
Маккаби Плейтика
Браун (18), Болдуин (16), Пойтресс (10), Нибо (9), Колсон (6) – старт; ДиБартоломео (8), Адамс (8), Холлинз (2), Мартин (2), Хиллиард (0).
Барселона
Лапровиттола (19), Тоби (14), Саторански (9 + 6 передач + 5 потерь), Калинич (5), Шанлы (4) – старт; Хиггинс (15), Абринес (13), Веселы (6), Йокубайтис (1), Паули (0), да Силва (0), Ннаджи (0).

LDLC АСВЕЛ Франция  –  Жальгирис Литва 76:93 (24:22, 22:28, 21:19, 9:24)
Дата проведения
10 ноября, 23.00, «Астробаль»
Онлайн матча
LDLC АСВЕЛ
Мэтьюз (15), Нуа (12), Лайти (9), Джексон-Картрайт (8), Фалль (7 + 7 подборов) – старт; Де Коло (11), Каюди (6), Ризашер (5), Обасоан (2), Тайус (1), Понc (0).
Жальгирис
Эванс (12 + 7 подборов + 8 передач), Улановас (12), Браздейкис (8), Хэйс (6 + 7 подборов + 5 блок-шотов), Шмитс (2) – старт; Димша (21), Лекавичюс (16), Бирутис (8), Кавано (5), Буткевичюс (3).

Положение команд: Фенербахче Турция – 6-1, Монако Франция – 5-1, Олимпиакос Греция – 5-2, Барселона Испания – 5-2, Баскония Испания – 4-2, Маккаби Израиль – 4-3, Реал Испания – 4-3, Жальгирис – 4-3, Валенсия – 3-3, Партизан Сербия – 3-4, Альба Германия – 3-4, Виллербан Франция – 3-4, Милан Италия – 3-4, Виртус Италия – 3-4, Анадолу Эфес Турция – 2-5, Бавария Германия – 2-5, Панатинаикос Греция – 1-5, Црвена Звезда Сербия – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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