Евролига. «Реал» нанес «Анадолу Эфесу» 5-е поражение, «Барселона» обыграла «Маккаби» на выезде и другие результаты
Сегодня в рамках 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоялись шесть матчей.
«Реал» на своей площадке обыграл действующего чемпиона «Анадолу Эфес». Для турецкой команды это поражение стало пятым на старте нынешнего сезона.
Тель-авивский «Маккаби» на своей арене уступил «Барселоне».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 10 ноября, 20.00, «Улкер Спортс Арена»
- Фенербахче Беко
- Мотли (25 + 10 подборов), Пьер (10), Хэйс (10), Калатес (8 + 6 передач + 6 потерь), Уилбекин (1) – старт; Махмутоглу (20), Гудурич (17), Джекири (2), Хазер (0), Бирсен (0), Букер (0).
- Дата проведения
- 10 ноября, 21.45, «ВиЗинк Центр»
- Реал
- Дек (13), Ханга (11 + 6 передач), Ябуселе (11), Муса (9), Тавареш (8 + 4 блок-шота) – старт; Пуарье (13), Серхио Юль (10), Хезоня (9), Абальде (4), Корнели (4), Родригес (2).
- Дата проведения
- 10 ноября, 22.00, «Мерседес-Бенц Арена»
- Альба
- Делов (13), Сикма (12 + 7 подборов + 9 передач), Зусман (7), Блатт (3), Кумадже (3) – старт; Смит (20), Тиманн (9), Лэммерс (4), Уэтзелл (4), Прочида (2), Шнайдер (0).
- Дата проведения
- 10 ноября, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
- Олимпиакос
- Везенков (15 + 7 подборов), Кэнан (10), Папаниколау (10), Фалль (6), Уолкап (0) – старт; Слукас (17 + 8 передач), Ларендзакис (14), Питерс (10), Боломбой (4), Лунцис (1), Маккиссик (0).
- Дата проведения
- 10 ноября, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
- Маккаби Плейтика
- Браун (18), Болдуин (16), Пойтресс (10), Нибо (9), Колсон (6) – старт; ДиБартоломео (8), Адамс (8), Холлинз (2), Мартин (2), Хиллиард (0).
- Барселона
- Лапровиттола (19), Тоби (14), Саторански (9 + 6 передач + 5 потерь), Калинич (5), Шанлы (4) – старт; Хиггинс (15), Абринес (13), Веселы (6), Йокубайтис (1), Паули (0), да Силва (0), Ннаджи (0).
- Дата проведения
- 10 ноября, 23.00, «Астробаль»
- LDLC АСВЕЛ
- Мэтьюз (15), Нуа (12), Лайти (9), Джексон-Картрайт (8), Фалль (7 + 7 подборов) – старт; Де Коло (11), Каюди (6), Ризашер (5), Обасоан (2), Тайус (1), Понc (0).
- Жальгирис
- Эванс (12 + 7 подборов + 8 передач), Улановас (12), Браздейкис (8), Хэйс (6 + 7 подборов + 5 блок-шотов), Шмитс (2) – старт; Димша (21), Лекавичюс (16), Бирутис (8), Кавано (5), Буткевичюс (3).
Положение команд: Фенербахче Турция – 6-1, Монако Франция – 5-1, Олимпиакос Греция – 5-2, Барселона Испания – 5-2, Баскония Испания – 4-2, Маккаби Израиль – 4-3, Реал Испания – 4-3, Жальгирис – 4-3, Валенсия – 3-3, Партизан Сербия – 3-4, Альба Германия – 3-4, Виллербан Франция – 3-4, Милан Италия – 3-4, Виртус Италия – 3-4, Анадолу Эфес Турция – 2-5, Бавария Германия – 2-5, Панатинаикос Греция – 1-5, Црвена Звезда Сербия – 1-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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