Светислав Пешич: «Мицич уже готовился к отъезду в сборную, забронировал билет. Мы расстроены из-за решения «Эфеса»

Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич прокомментировал решение турецкого не отпускать в сборную на ноябрьские матчи квалификации к чемпионату мира-2023.

«Мы не будем никак реагировать или акцентировать на этом внимание. Мы хотим сосредоточиться на тех вещах, которые можем контролировать. Василие уже готовился к отъезду, он забронировал билет. Мы немного расстроены. Не только из из-за отсутствия Мицича, но еще из-за принятого решения.

Не хочу слишком много говорить об этом. Мы не знаем всех подробностей. Как нам объяснили, это произошло из-за подготовки к матчу «Эфеса» против «Барселоны». Оставлю это без комментариев», – заявил Пешич.

Сербия сыграет в понедельник с Турцией. Команды напрямую конкурируют за попадание на чемпионат мира-2023. Сербия (4-3) занимает второе место в квалификационной группе A, Турция (3-4) – четвертое. В следующую стадию выходят три команды.

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