Стефен Карри получил технический за то, что ударил по мячу и запустил его на трибуну

Звездный разыгрывающий во время гостевого матча против получил технический фол за удар кулаком по мячу.

Инцидент произошел за 3:44 до конца третьей четверти после фола Эндрю Уиггинса на Микэле Бриджесе. Карри от разочарования ударил по мячу и запустил его на трибуну.

«Уорриорз» проиграли «Санз» (119:130), несмотря на 50 очков Карри.

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