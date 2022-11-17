Стефен Карри получил технический за то, что ударил по мячу и запустил его на трибуну
Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри во время гостевого матча против «Финикса» получил технический фол за удар кулаком по мячу.
Инцидент произошел за 3:44 до конца третьей четверти после фола Эндрю Уиггинса на Микэле Бриджесе. Карри от разочарования ударил по мячу и запустил его на трибуну.
«Уорриорз» проиграли «Санз» (119:130), несмотря на 50 очков Карри.
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