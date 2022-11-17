Стефен Карри в 11-й раз за карьеру набрал 50 очков, но «Уорриорз» снова проиграли в гостях
Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри набрал 50 очков в выездном матче с «Санз».
Результативность Карри не спасла «Голден Стэйт» от очередного поражения в гостях – 119:130. У действующих чемпионов в новом сезоне НБА 0-9 на выезде и общий показатель 6-9.
Карри за 36 минут реализовал 17 из 28 с игры (7 из 11 из-за дуги) и 9 из 9 с линии. В его активе также 9 подборов и 6 передач.
Карри добрался до отметки в 50 очков в одном матче в 11-й раз за карьеру.
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