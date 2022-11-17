Разыгрывающий «Уорриорз» набрал 50 очков в выездном матче с «Санз».

Результативность Карри не спасла от очередного поражения в гостях – 119:130. У действующих чемпионов в новом сезоне НБА 0-9 на выезде и общий показатель 6-9.

Карри за 36 минут реализовал 17 из 28 с игры (7 из 11 из-за дуги) и 9 из 9 с линии. В его активе также 9 подборов и 6 передач.

Карри добрался до отметки в 50 очков в одном матче в 11-й раз за карьеру.

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