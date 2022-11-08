Судьи не зафиксировали нарушение у Томпсона во время спасительного 3-очкового Хертера
Защитник «Сакраменто» Кевин Хертер мог перевести игру с «Голден Стэйт» в овертайм, когда бросал из-за дуги под сирену при счете 113:116.
Хертер получил мяч после ввода из-за боковой и атаковал с сопротивлением Клэя Томпсона.
На повторе видно, что Томпсон сперва касался Хертера левой рукой в начальной фазе броска, а затем задел локоть бросковой руки.
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