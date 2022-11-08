Защитник мог перевести игру с в овертайм, когда бросал из-за дуги под сирену при счете 113:116.

Хертер получил мяч после ввода из-за боковой и атаковал с сопротивлением .

На повторе видно, что Томпсон сперва касался Хертера левой рукой в начальной фазе броска, а затем задел локоть бросковой руки.

«Уорриорз» благодаря успеху прервали серию из пяти поражений.

На прошлой неделе Тайлер Хирро исполнил победный 3-очковый в игре с «Кингз». НБА позже признала, что игрок флоридцев совершил пробежку.

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