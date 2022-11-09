НБА подтвердила фол Клэя Томпсона на Кевине Хертере при броске на последней секунде

Официальный отчет НБА о последних двух минутах в матче между и (116:113) подтвердил, что судьи пропустили фол защитника «Уорриорз» на последней секунде встречи.

Атакующий защитник «Кингз» Кевин Хертер получил мяч после ввода из-за боковой и атаковал с сопротивлением Томпсона. На повторе видно, что Томпсон сперва касался Хертера левой рукой в начальной фазе броска, а затем задел локоть бросающей руки.

Согласно отчету, судьи также пропустили пробежку у разыгрывающего «Уорриорз» Стефена Карри за 16,6 секунды до конца.

«Уорриорз» благодаря победе над «Кингз» прервали серию из пяти поражений подряд.

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