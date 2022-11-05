Отчет НБА: «Джерами Грант совершил пробежку перед победным броском в матче против «Санз»
Согласно официальному отчету НБА о последних двух минутах в матче между «Финиксом» и «Портлендом» форвард «Блэйзерс» Джерами Грант совершил пробежку перед тем, как забросить победный мяч под сирену.
При счете 106:106 Грант получил мяч после ввода из-за боковой линии и броском со средней дистанции отправил его в корзину. Арбитры не зафиксировали нарушение, и «Портленд» победил в матче – 108:106.
«Грант поймал мяч одной рукой, затем сделал три шага и совершил бросок», – говорится в отчете.
В отчете отмечены еще две судейские ошибки в пользу «Портленда». Защитник «Блэйзерс» Кеон Джонсон нарушил правило трех секунд в обороне за 13,1 секунды до конца, а форвард «Санз» Микэл Бриджес не совершал пробежку за секунду до конца.
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