Тренерский штаб и игроки недовольны выступлением разыгрывающего Бена Симмонса в нынешнем сезоне, пишет инсайдер НБА Шэмс чарания.

По информации Чарании, некоторые представители «Нетс» обеспокоены его периодическим отсутствием на площадке и сомневаются, что он действительно хочет играть.

Симмонс полностью пропустил сезон-2021/22 из-за психологических проблем и травмы спины. В нынешнем чемпионате он провел 10 матчей, набирая в среднем 5,8 очка, 5,5 передачи, 6,1 подбора и 1,1 перехвата.

Проще бросить курить, чем научить Бена Симмонса бросать. Почему игрок НБА боится мяча?!