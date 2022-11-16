Патрик Беверли: «Эмбиид – самый доминирующий большой со времен Шака»

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Разыгрывающий «Лейкерс» Патрик Беверли отдал должное центровому «Филадельфии» Джоэлу Эмбииду.

«Он самый доминирующий большой со времен Шакила О’Нила», – заявил Беверли.

Эмбиид выиграл приз Лучшему бомбардиру прошлого сезона НБА с результатом 30,6 очка в среднем за матч. Он стал первым центровым, который получил данную награду, после О’Нила в сезоне-1999/00.

Средние показатели Эмбиида в нынешнем чемпионате составляют 32,3 очка, 10,1 подбора, 4,1 передачи и 1,8 блок-шота.

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