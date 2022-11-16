Бен Симмонс: «Я люблю баскетбол»

Разыгрывающий Бен Симмонс прокомментировал мнение о том, что ему не нравится выходить на площадку.

«Я люблю баскетбол. Нравится ли мне вся эта ерунда, которая происходит вокруг? Нет. Но мне действительно нравится играть и тренироваться. Не каждый день будет идеальным. У всех бывают тяжелые дни, такова жизнь», – заявил Симмонс.

Баскетболист полностью пропустил сезон-2021/22 из-за психологических проблем и травмы спины. В нынешнем чемпионате он провел 10 матчей, набирая в среднем 5,8 очка, 5,5 передачи, 6,1 подбора и 1,1 перехвата.

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