«Развитие «Лейкерс» важнее, чем его величие». Ламар Одом призвал обменять Леброна

2-кратный чемпион в составе «Лейкерс» считает, что команде стоит обменять звездного форварда .

«Если они это сделают, вероятно, снова будут бороться за титул. Они смогут получить взамен половину команды. У них будет два-три игрока, которые уже выступали вместе. Мир не стоит на месте. Развитие «Лейкерс» важнее, чем величие Леброна», – заявил Одом.

В нынешнем сезоне Джеймс набирает 24,9 очка, 8,7 подбора, 6,9 передачи и 1,1 перехвата в среднем за матч. «Лейкерс» идут с показателями 3-10.

«Лейкерс» недавно взяли титул, а сейчас превратились в посмешище. Как такое вообще возможно?!

«Леброна нужно обменять» – такие призывы к «Лейкерс» уже идут. Одна проблема: это запрещено до лета