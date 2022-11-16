Форвард Джейсон Тейтум считается главным претендентом на получение награды MVP в нынешнем сезоне.

По расчетам букмекеров, в данный момент коэффициент на победу Тейтума в гонке за MVP составляет «+300».

Он опередил разыгрывающего «Далласа» и форварда Янниса Адетокумбо, у которых «+325».

Также в пятерку вошли MVP финальной серии этого года (+1000) из и лидер «Филадельфии» Джоэл Эмбиид (+1200).

Гонка за MVP. Яннис доминирует под щитами, Дончич стартовал как Чемберлен, а Донован Митчелл в топ-3