Джейсон Тейтум – фаворит в борьбе за MVP по мнению букмекеров
Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум считается главным претендентом на получение награды MVP в нынешнем сезоне.
По расчетам букмекеров, в данный момент коэффициент на победу Тейтума в гонке за MVP составляет «+300».
Он опередил разыгрывающего «Далласа» Луку Дончича и форварда «Милуоки» Янниса Адетокумбо, у которых «+325».
Также в пятерку вошли MVP финальной серии этого года Стефен Карри (+1000) из «Голден Стэйт» и лидер «Филадельфии» Джоэл Эмбиид (+1200).
Гонка за MVP. Яннис доминирует под щитами, Дончич стартовал как Чемберлен, а Донован Митчелл в топ-3
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