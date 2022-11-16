Джейсон Тейтум – фаворит в борьбе за MVP по мнению букмекеров

Теги Бостон Даллас Голден Стэйт Милуоки Филадельфия НБА Стефен Карри Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Лука Дончич Джейсон Тейтум Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум считается главным претендентом на получение награды MVP в нынешнем сезоне.

По расчетам букмекеров, в данный момент коэффициент на победу Тейтума в гонке за MVP составляет «+300».

Он опередил разыгрывающего «Далласа» Луку Дончича и форварда «Милуоки» Янниса Адетокумбо, у которых «+325».

Также в пятерку вошли MVP финальной серии этого года Стефен Карри (+1000) из «Голден Стэйт» и лидер «Филадельфии» Джоэл Эмбиид (+1200).

Гонка за MVP. Яннис доминирует под щитами, Дончич стартовал как Чемберлен, а Донован Митчелл в топ-3

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