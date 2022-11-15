Владелец «Мэверикс» прокомментировал ситуацию с антисемитским постом разыгрывающего «Нетс» Кайри Ирвинга, из-за которого баскетболист подвергся жесткой критике и был отстранен клубом.

«Это неприемлемо, но в то же время, если бы какой-то парень на перекрестке сказал то, что сказал Кайри, или Канье, вы бы просто подумали, что это псих и пошли дальше. Но если ты знаменитость, то не можешь позволить себе такое.

У тебя есть платформа, на тебя обращают внимание люди. Не думаю, что Кайри злобный, что он ненавистник, но он точно не понимает, какое значение имеют подобные вещи», – заявил Кьюбан.

Кайри Ирвинг долго провоцировал общество. Теперь он еще подался в антисемиты, и, кажется, его отменяют