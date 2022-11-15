Лука Дончич – 3-й в истории НБА по проценту задействования

«Взял Мяч» представил топ-5 игроков в истории по проценту задействования в нападении.

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич задействован в 38,9% атак «Маверикс» в нынешнем сезоне. Это третий показатель за все время.

Словенец уступает Расселлу Уэстбруку, выдавшему 41,5% в сезоне-2016/17 за «Оклахому», и , который имел 40,3% в сезоне-2018/19 за «Хьюстон».

Также в топ-5 данного рейтинга попали легендарные Кобе Брайант (38,7%, , сезон-05/06) и Майкл Джордан (38,2%, , сезон-86/87).

Примечательно, что в этих сезонах лучшего результата в плей-офф добился Хардена. «Рокетс» дошли до второго раунда. Команды Джордана, Брайанта и Уэстбрука остановились в первом раунде.

Гонка за MVP. Яннис доминирует под щитами, Дончич стартовал как Чемберлен, а Донован Митчелл в топ-3