Трехочковый Луки Дончича на последней секунде атаки помог «Далласу» одержать победу над «Клипперс»

Звездный разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич стал автором ключевого трехочкового броска в концовке домашнего матча против «Клипперс» (103:101).

При счете 99:98 в пользу «Далласа» за 30 секунд до конца встречи «Мэверикс» провели полную атаку, израсходовав все 24 секунды. После неточной передачи на последних секундах владения мяч оказался у Дончича, и тот оправил его в кольцо из-за дуги через руку Николя Батюма.

Увеличив преимущество своей команды до 4 очков, словенец приложил палец к губам.

В оставшееся время «Клипперс» не удалось отыграть отставание, и встреча закончилась победой «Мэверикс» со счетом 103:101.

Дончич стал самым результативным игроком матча, набрав 35 очков. Также на его счету 11 подборов, 5 передач и 4 перехвата.

Благодаря победе «Даллас» поднялся на пятое место в Западной конференции. «Клипперс» опустились на восьмое.

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