Джарен Джексон дебютировал в сезоне, набрав 7 очков, 6 подборов и 5 блок-шотов в матче против «Пеликанс»

Тяжелый форвард дебютировал в сезоне-2022/23, приняв участие в гостевом матче против «Нового Орлеана» (102:113).

23-летний бигмен набрал 7 очков, реализовав 3 из 14 с игры (0 из 7 из-за дуги), сделал 6 подборов, 5 блок-шотов и 2 потери за 25 минут на площадке.

Один из лидеров «Гризлис» пропустил начало регулярного чемпионата из-за перенесенной в межсезонье операции на правой стопе. У Джарена был стрессовый перелом.

В прошлом сезоне Джексон провел 78 матчей, набирая 16,3 очка, 5,8 подбора и 2,3 блок-шота в среднем за игру.

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