Зайон не сыграет с «Мемфисом» из-за ушиба стопы

Форвард «Нового Орлеана» пропустит сегодняшний матч против из-за травмы.

Главный тренер «Пеликанс» Уилли Грин сообщил, что Уильямсон получил небольшой ушиб стопы и может сыграть с в среду.

Первый номер драфта-2019 полностью пропустил сезон-2021/22 из-за перелома. В нынешнем регулярном чемпионате он набирает 23,5 очка, 6,4 подбора, 3,9 передачи и 1,1 перехвата в среднем за матч.

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