Дарко Руссо: «Ситуация сложная, но я помогу «Автодору» играть гораздо лучше»

Новый главный тренер оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с «Самарой».

«Я счастлив оказаться в «Автодоре». Считаю, что смогу помочь команде играть гораздо лучше. Ситуация сложная. У нас мало времени для тренировок, потому что впереди плотный календарь с матчами каждые 4 дня, что сейчас не очень хорошо для меня и команды. Тем не менее, я попытаюсь оперативно привнести нечто новое в нашу игру как в защите, так и в нападении. Нас ждет тяжелый матч. – отличная команда, которая обладает сильным составом и показывает очень хороший баскетбол. Но мы их не боимся. Вообще я не из тех, кого можно кем-то или чем-то напугать.

Я постараюсь внедрить определенную систему в наши оборонительные действия, а также установить новые правила в защите и нападении. И мы посмотрим, что будет завтра. После матча с «Самарой» я смогу дать более развернутый комментарий. Сейчас нам нужно лучше узнать друг друга, ведь пока я провел всего одну полноценную тренировку с командой – вечером в воскресенье. Все-таки накануне матча и в день игры мы больше сконцентрированы непосредственно на подготовке к предстоящей встрече, нежели на отработке фундаментальных основ защиты и нападения», – заявил Руссо.

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