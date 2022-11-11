Единая лига ВТБ. «Самара» обыграла «Парму», «НН» справился с «Минском», МБА – с «Автодором»
В пятницу, 11 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ прошли три матча.
«Самара» обыграла «Парму», «Нижний Новгород» справился с «Минском», МБА – с «Автодором».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 ноября, 18.00, «SCC "Palace of Sports" V.S. Vysotsky»
- Самара
- Найт (22 + 6 передач), Риверс (18 + 6 перехватов), Эннис (13), Карданахишвили (8), Зверев (0) – старт; Томас (14 + 10 подборов), Риз (5), Умрихин (0), Шелекето (0), Гафуров (0).
- Дата проведения
- 11 ноября, 19.00, «КРК Нагорный»
- Пари Нижний Новгород
- Чадов (13), Хвостов (11), Стребков (8), Бабурин (8), Ганькевич (7 + 7 подборов) – старт; Лав (18), Личутин (8), Салаш (5 + 7 подборов), Йованович (4 + 7 подборов), Понкрашов (2), Лютыч (0), Карванен (0).
- Минск
- Близнюк (0), Коратцов (0), Дуду (0), Коско (0), Эрнандес-Зиненко (0).
- Дата проведения
- 11 ноября, 20.00, «Баскет Холл Москва»
- МБА
- Лопатин (17), Касаткин (14), Клюев (7), Якушин (6 + 7 передач), Платонов (5) – старт; Хоменко (12 + 7 подборов + 8 передач), Воронов (10), Валиев (6), Пушков (6), Кочергин (2), Одиноков (0), Ремизов (0).
- Автодор
- Колесников (17), Боутрайт (6 + 5 потерь), Гарретт (6), Загорац (5), Петенев (3 + 7 подборов) – старт; Минченко (16), Ньюмэн (12 + 5 потерь), Д.Николич (5), Пранаускис (0), Печкин (0).
Положение команд: ЦСКА – 9-0, УНИКС – 8-1, Зенит – 6-2, МБА – 6-3, Самара – 5-4, Нижний Новгород – 5-4, Локомотив-Кубань – 5-4, Парма – 4-5, Автодор – 2-7, Енисей – 2-7, Астана – 1-7, Минск – 0-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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