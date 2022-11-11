Единая лига ВТБ. «Самара» обыграла «Парму», «НН» справился с «Минском», МБА – с «Автодором»

В пятницу, 11 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ прошли три матча.

обыграла «Парму», «Нижний Новгород» справился с , МБА – с «Автодором».

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 9-0, – 8-1, Зенит – 6-2, МБА – 6-3, Самара – 5-4, Нижний Новгород – 5-4, – 5-4, Парма – 4-5, Автодор – 2-7, Енисей – 2-7, Астана – 1-7, – 0-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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