Единая лига ВТБ. «Автодор» примет «Локомотив-Кубань», «Самара» – МБА

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В воскресенье, 6 ноября, состоятся два матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ-22/23.

Саратовский «Автодор» примет на своей арене «Локомотив-Кубань» из Краснодара. Во встрече новичков лиги «Самара» сыграет с МБА.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Автодор – Локомотив-Кубань
Дата проведения
6 ноября, 16.00, «ДС Кристалл»
Онлайн матча

Самара – МБА
Дата проведения
6 ноября, 17.00, «Дворец спорта»
Онлайн матча

Положение команд: УНИКС – 7-0, ЦСКА – 8-0, Зенит – 5-2, Самара – 4-3, МБА – 4-3, Нижний Новгород – 4-3, Парма – 4-4, Локомотив-Кубань – 3-4, Автодор – 2-5, Енисей – 2-6, Астана – 1-7, Минск – 0-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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