Единая лига ВТБ. «Автодор» примет «Локомотив-Кубань», «Самара» – МБА

В воскресенье, 6 ноября, состоятся два матча регулярного чемпионата лиги ВТБ-22/23.

Саратовский примет на своей арене «Локомотив-Кубань» из Краснодара. Во встрече новичков лиги «Самара» сыграет с .

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: УНИКС – 7-0, ЦСКА – 8-0, Зенит – 5-2, – 4-3, МБА – 4-3, Нижний Новгород – 4-3, Парма – 4-4, – 3-4, Автодор – 2-5, – 2-6, – 1-7, Минск – 0-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Лидера Франции выгнали из сборной после перехода в «Зенит». Не за любовь к деньгам «Газпрома», а за вранье

25 лучших европейцев НБА по версии пользователей Sports.ru