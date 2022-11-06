Единая лига ВТБ. «Автодор» примет «Локомотив-Кубань», «Самара» – МБА
В воскресенье, 6 ноября, состоятся два матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ-22/23.
Саратовский «Автодор» примет на своей арене «Локомотив-Кубань» из Краснодара. Во встрече новичков лиги «Самара» сыграет с МБА.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 6 ноября, 16.00, «ДС Кристалл»
- Дата проведения
- 6 ноября, 17.00, «Дворец спорта»
Положение команд: УНИКС – 7-0, ЦСКА – 8-0, Зенит – 5-2, Самара – 4-3, МБА – 4-3, Нижний Новгород – 4-3, Парма – 4-4, Локомотив-Кубань – 3-4, Автодор – 2-5, Енисей – 2-6, Астана – 1-7, Минск – 0-7.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Лидера Франции выгнали из сборной после перехода в «Зенит». Не за любовь к деньгам «Газпрома», а за вранье
Комментарии