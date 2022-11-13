«Автодор» уволил второго главного тренера за сезон. Дарко Руссо сменит Милоша Павичевича
«Автодор» объявил о заключении соглашения с 60-летним сербским специалистом Дарко Руссо, который сменит на посту главного тренера команды Милоша Павичевича.
Таким образом, саратовский клуб отправил в отставку уже второго главного тренера в нынешнем сезоне.
В начале октября Павичевич сменил на посту серба Небойшу Видича, который возглавил «Автодор» в июле, но не успел провести с командой ни одного официального матча.
За плечами Руссо 28 лет тренерской карьеры. В разные годы он возглавлял сербский «Партизан», черногорскую «Будучность», греческие «Аполлон», «Маруси» и «Ираклис», боснийскую «Игокеа», австрийскую «Вену» и украинский «Химик». В прошлом сезоне серб являлся главным тренером «Астаны».
«Автодор» занимает 9-е место в таблице Лиги ВТБ с результатом 2-7.
«Минск» идет за Вембаньямой, «Автодор» меняет тренера, Милутинов в посудной лавке. Итоги октября в Единой Лиге от Рахона
Комментарии