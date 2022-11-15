Единая лига ВТБ. «Автодор» примет «Самару»

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Во вторник, 15 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ саратовский «Автодор» примет «Самару».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Автодор – Самара
Дата проведения
15 ноября, 18.00, «ДС Кристалл»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 10-0, УНИКС – 9-1, Зенит – 6-2, МБА – 6-3, Самара – 5-4, Локомотив-Кубань – 5-4, Нижний Новгород – 5-5, Парма – 4-6, Автодор – 2-7, Енисей – 2-7, Астана – 1-7, Минск – 0-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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