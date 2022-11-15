Никола Йованович получил травму в матче за сборную Черногории

Защитник сборной Черногории Никола Йованович получил травму голеностопа в матче отбора на ЧМ-2023 против команды Литвы.

В середине четвертой четверти игрок попросил судью остановить игру и отправился на скамейку, прихрамывая. На его счету было 11 очков и 3 передачи.

Черногория уступила со счетом 56:65.

В матчах Евролиги Йованович набирает 5,0 очка, 1,4 подбора и 2,3 передачи в среднем за игру.

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