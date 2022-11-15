ЧМ-2023. Квалификация. Сербия выбила Турцию из борьбы за попадание на чемпионат мира, Словения победила Германию и другие результаты

В понедельник, 14 ноября, прошли 12 матчей второго раунда квалификации чемпионата мира 2023 года.

Сербия выиграла на своей площадке у Турции и находится в одной победе от попадания на чемпионат мира. Турция пропустит мировое первенство впервые с 1998 года.

Словения дома одержала победу над Германией. 19 очков Виктора Вембаньямы помогли Франции обыграть Боснию и Герцеговину и завоевать путевку на ЧМ-2023.

Чемпионат мира-2023

Квалификационный турнир

Второй раунд

Группа I

Латвия – Великобритания – 79:63 (22:17, 18:11, 18:12, 21:23)

ЛАТВИЯ: Ломажс (15), Тимма, Martins Laksa (оба – 11 + 7 подборов).

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: Нельсон (16 + 8 передач), Оласени (14).

14 ноября. 20.30

Сербия – Турция – 77:76 (24:21, 13:13, 17:20, 23:22)

СЕРБИЯ: Гудурич (18), Ристич (16), Добрич (11).

ТУРЦИЯ: Уилбекин (22), Битим (18).

14 ноября. 22.00

Бельгия – Греция – 70:72 (19:19, 15:12, 21:27, 15:14)

БЕЛЬГИЯ: Обасоан (30), Бако (10 + 7 подборов).

ГРЕЦИЯ: Ларенцакис (20), Калатес (13 + 10 передач).

14 ноября. 22.30

Положение команд: Латвия – 7-1, Сербия – 5-3, Греция – 5-3, Турция – 3-5, Бельгия – 3-5, Великобритания – 1-7.

Группа J

Финляндия – Эстония – 91:71 (21:16, 18:25, 27:15, 25:15)

ФИНЛЯНДИЯ: Янтунен (24 + 8 подборов), Валтонен (14 + 6 подборов + 5 передач).

ЭСТОНИЯ: Кононцук (13), Кулламяэ, Риисмаа (оба – 11).

14 ноября. 19.30

Словения – Германия – 81:75 (16:24, 25:10, 20:14, 20:27)

СЛОВЕНИЯ: Морган (22 + 13 подборов), Самар (14 + 12 передач).

ГЕРМАНИЯ: Крамер (21), Мейснер, Ванк (оба – 10 + 7 подборов).

14 ноября. 20.00

Швеция – Израиль – 71:68 (17:16, 20:24, 16:8, 18:20)

ШВЕЦИЯ: Хокансон (29), Пантцар (11).

ИЗРАИЛЬ: Менко (17), Леви (12).

14 ноября. 21.35

Положение команд: Германия – 8-2, Финляндия – 8-2, Словения – 7-3, Швеция – 5-5, Израиль – 3-7, Эстония – 2-8.

Группа K

Венгрия – Чехия – 83:69 (18:21, 18:12, 31:10, 16:26)

ВЕНГРИЯ: Филиповить (15), Хопкинс (11).

ЧЕХИЯ: Кизлинк (21 + 6 подборов), Балинт (16).

14 ноября. 20.00

Черногория – Литва – 56:65 (15:19, 15:18, 14:12, 12:16)

ЧЕРНОГОРИЯ: Иванович, Михайлович (оба – 11).

ЛИТВА: Кариняускас (13 + 6 подборов), Кузминскас (13).

14 ноября. 21.00

Франция – Босния и Герцеговина – 92:56 (17:13, 23:14, 19:17, 33:12)

ФРАНЦИЯ: Вембаньяма (19), Бегарен (17).

БОСНИЯ: Каменяш (20), Пенава (10 + 8 подборов).

14 ноября. 22.30

Положение команд: Франция – 8-2, Литва – 8-2, Черногория – 6-4, Босния и Герцеговина – 5-5, Венгрия – 5-5, Чехия – 3-7.

Группа L

Украина – Исландия – 79:72 (14:18, 21:15, 16:20, 28:19)

УКРАИНА: Липовый (16), Крутус, Кравцов (оба – 13).

ИСЛАНДИЯ: Хлинасон (24 + 13 подборов), Гудмундссон (14 + 8 подборов).

14 ноября. 17.00

Грузия – Италия – 84:85 (19:24, 21:19, 18:17, 26:25)

ГРУЗИЯ: Шенгелия (15 + 6 передач), Санадзе, Шермадини (оба – 14).

ИТАЛИЯ: Списсу (15 + 6 подборов + 8 передач), Тесситори (15).

14 ноября. 18.00

Испания – Нидерланды – 84:72 (21:21, 22:22, 18:16, 23:13)

ИСПАНИЯ: Брисуэла (16), Саис (12).

НИДЕРЛАНДЫ: Схафтенар (19), Вюрст де Врис (12 + 5 передач).

14 ноября. 22.30

Положение команд: Испания – 7-1, Италия – 6-2, Грузия – 4-4, Исландия – 4-4, Украина – 3-5, Нидерланды – 0-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«На драфте он бы ушел выше Леброна... даже если бы сломал обе ноги». НБА уже помешалась на Вембаньяме

Лидера Франции выгнали из сборной после перехода в «Зенит». Не за любовь к деньгам «Газпрома», а за вранье

25 лучших европейцев НБА по версии пользователей Sports.ru