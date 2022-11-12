ЧМ-2023. Квалификация. 20+9 Вембаньямы помогли Франции разгромить Литву, Испания одолела в овретайме Италию и другие результаты

В пятницу, 11 ноября, прошли 12 матчей второго раунда квалификации чемпионата мира 2023 года.

Словения обыграла в гостях Израиль, Франция разгромила Литву, Италия уступила в овертайме Испании.

Чемпионат мира-2023

Квалификационный турнир

Второй раунд

Группа I

Греция – Латвия – 60:80 (13:16, 15:20, 17:27, 15:17)

ГРЕЦИЯ: Гонтикас (11 + 7 подборов), Гикас (11)

ЛАТВИЯ: Стрелниекс (19), Тимма (17), Бертанс (15)

11 ноября. 20.00

Турция – Бельгия – 86:52 (23:13, 20:14, 17:13, 26:12)

ТУРЦИЯ: Битим (19 + 6 подборов + 5 передач), Кабача (16)

БЕЛЬГИЯ: Бако (17 + 5 подборов), Табу (6)

11 ноября. 21.00

Великобритания – Сербия – 68:74 (20:21, 14:17, 17:19, 17:17)

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: Оласени (20 + 7 подборов), Нельсон (15 + 6 подборов + 9 передач)

СЕРБИЯ: Ристич (15 + 11 подборов), Андюшич (14 + 5 подборов), Ягодич-Куриджа (10 + 6 подборов), Раданов (10)

11 ноября. 22.00

Положение команд: Латвия – 6-1, Сербия – 5-3, Греция – 4-3, Турция – 4-4, Бельгия – 3-4, Великобритания – 1-7.

Группа J

Израиль – Словения – 62:75 (18:15, 16:23, 17:18, 11:19)

ИЗРАИЛЬ: Гинат (12 + 6 подборов), Тимор (9)

СЛОВЕНИЯ: Лапорник (16), Мурич (16 + 7 подборов), Самар (13 + 6 передач + 5 подборов), Морган (12 + 8 подборов)

11 ноября. 15.00

Эстония – Швеция – 82:87 (13:27, 24:12, 24:20, 21:28)

ЭСТОНИЯ: Кулламае (24 + 7 подборов + 6 передач), Конотсук (14 + 7 подборов), Тасс (13 + 7 подборов)

ШВЕЦИЯ: Хакансон (24 + 6 подборов + 6 передач), Борг (20), Биргандер (17 + 11 подборов)

11 ноября. 20.05

Германия – Финляндия – 94:80 (22:19, 22:17, 25:16, 25:28)

ГЕРМАНИЯ: Крамер (19), Сенгфельдер (19 + 5 подборов), Холлатц (18 + 9 передач + 5 подборов), Кристен (15)

ФИНЛЯНДИЯ: Мерфи (20 + 5 подборов), Максхуни (15), Салин (11)

11 ноября. 21.00

Положение команд: Германия – 8-1, Финляндия – 7-2, Словения – 6-3, Швеция – 4-5, Израиль – 3-6, Эстония – 2-7.

Группа K

Чехия – Черногория – 56:65 (15:15, 9:18, 14:21, 18:11)

ЧЕХИЯ: Хрубан (14), Кызлиник (13), Балвин (8 + 11 подборов)

ЧЕРНОГОРИЯ: Радович (15 + 5 подборов), Михайлович (13), Радончич (11 + 9 подборов)

11 ноября. 20.15

Литва – Франция – 65:90 (14:22, 19:21, 14:27, 18:20)

ЛИТВА: Бендзиус (14), Блазевич (14 + 6 подборов)

ФРАНЦИЯ: Франциско (21), Вембаньяма (20 + 9 подборов), Инглис (15 + 8 подборов)

11 ноября. 20.30

Босния и Герцеговина – Венгрия – 83:78 (23:18, 29:20, 10:26, 21:14)

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА: Каменяш (20 + 14 подборов), Лазич (16 + 9 подборов), Жежич (14 + 8 передач), Врабач (11 + 8 подборов)

ВЕНГРИЯ: Филиповити (17), Перл (15 + 5 подборов), Войвода (13)

11 ноября. 22.00

Положение команд: Литва – 7-2, Франция – 7-2, Черногория – 6-3, Босния и Герцеговина – 5-4, Венгрия – 4-5, Чехия – 3-6.

Группа L

Нидерланды – Украина – 77:96 (21:18, 14:31, 21:19, 21:18)

НИДЕРЛАНДЫ: Ван Дер Вурст (19 + 5 подборов + 6 передач), Краг (15 + 7 подборов), Ван Бри (11)

УКРАИНА: Сидоров (25 + 5 передач), Кравцов (14 + 6 подборов), Бобров (11 + 6 подборов), Ткаченко (10)

11 ноября. 21.00

Исландия – Грузия – 85:88 (17:26, 21:19, 25:15, 22:28)

ИСЛАНДИЯ: Фридрикссон (19 + 6 передач), Стейнарссон (16), Хлинасон (15 + 10 подборов), Йонсон (13)

ГРУЗИЯ: Шенгелия (27 + 11 подборов), Санадзе (13), Макфадден (12 + 5 передач), Шермадини (10 + 11 подборов)

11 ноября. 22.35

Италия – Испания – 84:88 ОТ (18:22, 15:14, 16:19, 21:15, 14:18)

ИТАЛИЯ: Мэннион (20), Списсу (12)

ИСПАНИЯ: Фернандес (28), Парра (12 + 8 подборов)

11 ноября. 23.00

Положение команд: Испания – 6-1, Италия – 5-2, Исландия – 4-3, Грузия – 4-3, Украина – 2-5, Нидерланды – 0-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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