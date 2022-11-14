Душко Иванович официально стал главным тренером «Црвены Звезды»

«Црвена Звезда» официально объявила о назначении на пост главного тренера.

65-летний черногорский специалист сменил Владимира Йовановича, под руководством которого белградская команда одержала всего одну победу в первых семи матчах сезона .

стала пятой командой Евролиги в тренерской карьере Ивановича. Ранее он руководил «Барселоной» (2005–08), «Басконией» (2000–05, 2008–12, 2019–21), «Панатинаикосом» (2014–15) и «Химками» (2016-17).

Душко оставался без работы с ноября 2021 года, когда был уволен из «Басконии».

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