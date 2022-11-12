Душко Иванович станет новым главным тренером «Црвены Звезды»
Известный тренер Душко Иванович возвращается в Евролигу.
Иванович станет новым главным тренером «Црвены Звезды», он заменит на этом посту Владимира Йовановича.
Под руководством Йовановича сербский клуб стартовал в новом розыгрыше Евролиги с результатом 1-6.
Иванович подпишет контракт до конца сезона-23/24. В воскресенье он проведет первую тренировку с командой.
Душко оставался без работы с ноября 2021 года, когда был уволен из «Басконии».
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