Душко Иванович станет новым главным тренером «Црвены Звезды»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Душко Иванович Црвена Звезда MTS отставки чемпионат Сербии Адриатическая лига Владимир Йованович Баскетбол

Известный тренер Душко Иванович возвращается в Евролигу.

Иванович станет новым главным тренером «Црвены Звезды», он заменит на этом посту Владимира Йовановича.

Под руководством Йовановича сербский клуб стартовал в новом розыгрыше Евролиги с результатом 1-6.

Иванович подпишет контракт до конца сезона-23/24. В воскресенье он проведет первую тренировку с командой.

Душко оставался без работы с ноября 2021 года, когда был уволен из «Басконии».

Гонка за MVP. Яннис доминирует под щитами, Дончич стартовал как Чемберлен, а Донован Митчелл в топ-3

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные