Между Пешичем и Атаманом во время матча произошла словесная перепалка

Главные тренеры сборных Сербии и Турции Светислав Пешич и вступили в словесную перепалку во время матча квалификации чемпионата мира-2023.

Сербия в упорной борьбе одержала победу над Турцией (77:76) и выбила команду Атамана из борьбы за попадание на ЧМ-2023. Турция не сыграет на мировом первенстве впервые с 1998 года.

В третьей четверти Марко Гудурич попытался остановить атаку Турции в быстром отрыве и сфолил на Шехмусе Хазере. Оба тренера бурно отреагировали на эпизод. Атаман требовал неспортивного фола для Гудурича, Пешич утверждал, что серб сыграл в мяч.

Судьи посмотрели видеоповтор и дали Гудуричу обычный фол.

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