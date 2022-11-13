Эргин Атаман: «Новость о том, что Атаман якобы не пустил Мицича в сборную – это провокация сербских СМИ»

Главный тренер Эргин Атаман опроверг сообщения сербских СМИ о том, что решение не отпускать в сборную Сербии на ноябрьские отборочные матчи чемпионата мира-2023 было принято тренером единолично.

«Наш клуб с самого начала был против того, чтобы Мицич играл за сборную. Однако после давления со стороны сборной Сербии, когда Мицич заявил о желании играть, клуб запретил ему уезжать. Перед очень важным матчем с «Барселоной» в четверг мы хотели провести тренировку в полном составе, особенно в отсутствие Шейна Ларкина.

Мы поступили так же, как «Барселона», которая не отпустила другого сербского игрока, Николу Калинича. Это решение было принято не из национальных чувств. Решение было принято «Анадолу Эфесом». Новость о том, что якобы не дал разрешения — это провокация сербских СМИ», — заявил турецкий специалист.

Сербия и Турция сыграют в понедельник. Команды напрямую конкурируют за попадание на чемпионат мира-2023. Сербия (4-3) занимает второе место в квалификационной группе A, Турция (3-4) – четвертое. В следующую стадию выходят три команды.

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