«Анадолу Эфес» не разрешил Василие Мицичу сыграть за Сербию против Турции

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«Анадолу Эфес» не отпустил разыгрывающего Василие Мицича в сборную Сербии на матчи квалификации к чемпионату мира-2023.

Как сообщает сербское издание, баскетболист не получил соответствующее разрешение от главного тренера «Эфеса» Эргина Атамана, который также возглавляет сборную Турции.

Сербия и Турция сыграют в понедельник. Команды напрямую конкурируют за попадание на чемпионат мира-2023. Сербия (4-3) занимает второе место в квалификационной группе A, Турция (3-4) – четвертое. В следующую стадию выходят три команды.

Мицич является MVP двух последних «Финалов четырех» Евролиги. В нынешнем сезоне он набирает 14 очков и 4,8 передачи в среднем за матч в этом турнире.

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