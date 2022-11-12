«Анадолу Эфес» не разрешил Василие Мицичу сыграть за Сербию против Турции

не отпустил разыгрывающего в сборную Сербии на матчи квалификации к чемпионату мира-2023.

Как сообщает сербское издание, баскетболист не получил соответствующее разрешение от главного тренера «Эфеса» , который также возглавляет сборную Турции.

Сербия и Турция сыграют в понедельник. Команды напрямую конкурируют за попадание на чемпионат мира-2023. Сербия (4-3) занимает второе место в квалификационной группе A, Турция (3-4) – четвертое. В следующую стадию выходят три команды.

Мицич является MVP двух последних «Финалов четырех» . В нынешнем сезоне он набирает 14 очков и 4,8 передачи в среднем за матч в этом турнире.

Лидера Франции выгнали из сборной после перехода в «Зенит». Не за любовь к деньгам «Газпрома», а за вранье