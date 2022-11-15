Стефен Карри и Джоэл Эмбиид – лучшие игроки недели

Разыгрывающий и центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид признаны лучшими игроками недели в Западной и Восточной конференциях соответственно.

Эмбиид завершил неделю с показателями 40,0 очка, 11,0 подбора и 5,3 передачи в среднем за матч. Центровой помог «Сиксерс» одержать три победы в четырех встречах.

Результат «Уорриорз» на минувшей неделе составил 2-1. Карри набирал 38,0 очка и 6,0 подбора в среднем за встречу, реализуя 64,1 процента с игры.

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