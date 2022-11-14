Эмбиид в матче с «Джаз» набрал больше очков, чем Симмонс за весь сезон

Центровой «Филадельфии» обновил личный рекорд результативности в матче с «Ютой» (105:98).

Эмбиид набрал 59 очков, реализовав 19 из 28 с игры и 20 из 24 с линии за 37 минут.

В игре с «Джаз» Джоэл набрал больше очков, чем бывший игрок «Сиксерс» Бен Симмонс за весь текущий сезон.

Австралиец принял участие в 9 встречах, на его счету в сумме 47 очков.

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