Кендрик Перкинс: «Эмбиид сегодня должен был ощущать себя Уилтом Чемберленом в 1961 году»

Чемпион НБА, эксперт ESPN Кендрик Перкинс отдал должное центровому «Сиксерс» , который выдал доминирующую игру в матче с «Джаз» (105:98).

«Эмбиид сегодня должен был ощущать себя в 1961 году. Сами посмотрите, если вам нужно подтверждение», – написал Перкинс.

Эмбиид обновил личный рекорд результативности, набрав 59 очков.

В предыдущей встрече с «Атлантой» на счету Джоэла было 42 очка. В двух встречах он суммарно набрал 101 очко, став пятым центровым в истории НБА, кому удавалось подобное.

Ранее это делали Уилт Чемберлен (86 раз), Боб Макаду (1975 год), Дэвид Робинсон (1994) и Демаркус Казинс (2016).

В активе лидера «Сиксерс» в воскресенье также 11 подборов, 8 передач и 7 блок-шотов.

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