Джарред Вандербилт: «Судьи приняли очень много благосклонных решений в пользу Эмбиида»

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Форвард «Юты» Джарред Вандербилт после поражения от «Филадельфии» (98:105) раскритиковал судей за то, что они были очень благосклонны к центровому соперника Джоэлу Эмбииду.

«Когда игрок находится в таком ударе, его сложно остановить. Судьи приняли очень много благосклонных решений в пользу Эмбиида, он реализовал много штрафных бросков и это помогло ему войти в ритм.

Эмбиид много раз видел, как мяч залетает в кольцо. После этого игроку сложно промахнуться», – сказал Вандербилт.

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