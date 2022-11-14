Джарред Вандербилт: «Судьи приняли очень много благосклонных решений в пользу Эмбиида»

Форвард «Юты» после поражения от «Филадельфии» (98:105) раскритиковал судей за то, что они были очень благосклонны к центровому соперника .

«Когда игрок находится в таком ударе, его сложно остановить. Судьи приняли очень много благосклонных решений в пользу Эмбиида, он реализовал много штрафных бросков и это помогло ему войти в ритм.

Эмбиид много раз видел, как мяч залетает в кольцо. После этого игроку сложно промахнуться», – сказал Вандербилт.

59 очков, 26🔥 – в четвертой и почти квадрупл-дабл: Джоэл Эмбиид переписывает историю против первой команды Запада